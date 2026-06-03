NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿½÷Í¥¤Î±ß°æ¤ï¤ó¡Ê28¡Ë¤¬3Æü¡¢¿åÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖDayDay¡¥¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê´êË¾¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤¤¤ËÊñ¤ó¤À¡£±ß°æ¤Ï¥¨¥ó¥¿¥á¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÅÐ¾ì¡£VTR½Ð±é¤·¤¿½÷Í¥¤Î°ËÆ£º»è½¤¬¡ÖÎ®¤ìÀ±¤Ë¤«¤±¤¿´ê¤¤¡×¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖµÙ¤ß¤ÎÆü¤È¤«¤Ë¡¢1Æü²ñ¤¤¤¿¤¤Í§Ã£¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ç¤â²ÈÂ²¤Ë¤â²ñ¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤È¤«¡£µÙ¤ß¤¿¤¤¤±¤ÉµÙ¤â¤¦¤È¤Ç¤­¤Ê¤¤¼«Ê¬¤â¤¤¤Æ¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö