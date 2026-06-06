旅先やレジャーでの思い出写真をスマホでパシャパシャ撮るのはどうも味気なく感じてしまうもの。とはいえ、本格的にカメラで撮影するのは大変そうだし、重たいカメラを持ち歩くのも大変。そこで挙がってくるのが、気軽に撮影ができて、旅の歩幅を邪魔しない“コンデジ”という選択肢。まさに旅の相棒にピッタリなのが、6月中旬にLUMIX（ルミックス）から発売予定の新作コンパクトデジタルカメラ「DC-L10」（実勢価格：20万9880円前