俳優の山田裕貴（34)が8日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。高校時代の衝撃のあだ名を明かした。高校生の時に、入学説明会でキョロキョロしていたことで周囲から「あの人はナルシストなんじゃないか?」と思われたことがキッカケでギャグのつもりで「プリンス」というあだ名がつけられていたと明かされた。さらにもう一つのあだ名があった。高校生の時に「『抱いてセニョリータ』は乳首いじりの合