12月8日深夜放送のラジオ番組『山田裕貴のオールナイトニッポン』（ニッポン放送系）の内容が話題だ。【写真】西野七瀬に似てる?…山田裕貴の可愛すぎるモデル妹被災地のリスナーに寄り添った山田裕貴「放送直前の8日23時15分に青森県東方沖を震源とし、青森県八戸市で最大震度6強を観測する強い地震が発生したため、急きょ地震情報を中心とした山田さんのソロトークへと内容が切り替えられました。番組のXでも《本日の「山田裕