4月12日、バラエティ番組『バナナマンのせっかくグルメ!!』（TBS系）に、山田裕貴と有村架純が登場。同日から始まる日曜劇場『GIFT』（TBS系）に出演している2人は、千葉県富津市で極上メシを探索した。地元住民に聞き込み調査をおこない、2人が向かった創業79年の人気食堂で、まずは富津産のあさりを使った「あさりめし」と「生カキ」を堪能。2軒めは水産卸直営の料理店で、山田は「刺身定食」を、有村は「天丼」を注文。ボ