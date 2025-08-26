北朝鮮において、放射能被曝の危険を伴う核関連施設の警備任務が、軍人の間で「特別待遇を受けられる憧れのポスト」として人気を集めていると、韓国の独立系メディア、サンドタイムズ（ST）が報じている。STが内部情報筋の話として報じたところによれば、豊渓里核実験場、寧辺の核施設、平山や順川のウラン鉱山など、核物質を扱う施設を守る兵士には、通常の軍部隊では考えられないほどの特典が与えられるという。第一に、兵役期間