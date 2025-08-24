24日午前、釣りをしていた福岡県八女市の68歳の男性が、長崎県松浦市の沖合で溺れ、意識不明の状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。伊万里海上保安署によりますと、24日午前10時半ごろ、長崎県松浦市福島町塩浜免の沖合で、航行中だった船の船長から、「海で溺れている人を確保しているけど、1人で船まで引き上げられないから、すぐに来てください。」と海上保安部に通報がありました。溺れていたのは男