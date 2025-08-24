8月22日26時、テレビ神奈川にて新番組「第三学区（だいさんがっく）」が放送、および公式YouTubeチャンネルで配信されました。「第三学区」は、衣食住遊学をテーマに80年代・90年代のレトロカルチャーを幅広く紹介する番組。その記念すべき第一回目は、ゲストにお笑いタレントの加藤茶さんを迎え、自身をモチーフとしたキャラクターが登場する激ムズレトロゲーム「カトちゃんケンちゃん」（PCエンジン／1987年発売）に挑戦する