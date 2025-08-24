テレビ神奈川の新番組「第三学区」が想像以上にエモかった　加藤茶さんが自身登場のゲームに挑戦

8月22日26時、テレビ神奈川にて新番組「第三学区（だいさんがっく）」が放送、および公式YouTubeチャンネルで配信されました。

「第三学区」は、衣食住遊学をテーマに80年代・90年代のレトロカルチャーを幅広く紹介する番組。その記念すべき第一回目は、ゲストにお笑いタレントの加藤茶さんを迎え、自身をモチーフとしたキャラクターが登場する激ムズレトロゲーム「カトちゃんケンちゃん」（PCエンジン／1987年発売）に挑戦するという内容です。

■ 制作・プロデュースは「4ST」でお馴染みのSheNaさん

特に昭和後期から平成初期にかけて、幼少期を過ごした方にとっては、なんとも心躍る内容ではないでしょうか。御年80を超えたカトちゃんが、あの「カトちゃんケンちゃん」をプレイするさまを全国で見られるなんて……良い時代になったものです。

番組を手掛けたのは、登録者数26万人を超えるYouTubeチャンネル「4ST」を運営する「SheNa」さんであることも明らかに。「4ST」と言えば、主にレトロゲームに関する情報を深掘りする内容で評判のチャンネルですから、まず間違いのない組み合わせと言えるでしょう。

■ ある意味ではチャレンジングながら、世代の者なら満足感たっぷりの内容

オンエア後の早朝、筆者も早速YouTubeにて番組を視聴しました。「空気感を感じていただくため編集は最低限にとどめ、なるべくありのままをお届け」という番組説明の通り、個室で加藤さんがひとりで淡々とゲームをプレイする様子を放送する……という構成は、ゲーム実況隆盛期の現代において、ある意味ではチャレンジングと言えるかもしれません。

しかしながら、SheNaさんも自身のXで発言しているとおり、まさしく世代の者にとって「カトちゃんがいればそれでいい」という内容。ネタバレを避けるため、多くを語ることはしませんが、この一言に尽きると思います。

演出で無理に盛り上げることもなく、第三者が介入するわけでもなく。“あの頃”、みんなのヒーローだったカトちゃんが、約40年弱の時を経て「カトちゃんケンちゃん」を再びプレイする。そして、ゲームの中の志村さんを見て何を思うのか……これが見られるだけでも、大いに意義のある番組だった。と、筆者は感じました。

そして異例の深夜2時放送の意図。まだ番組を見ていない方で、興味を持った方は、今すぐ視聴するのではなく、ぜひ夜寝る前に一人ゆっくり、まったりしながら見ることをオススメします。心の奥底をくすぐるような懐かしさと湧き出る満足感で、きっとすっきり眠りにつくことが出来るでしょう。

なお、動画の視聴期間は約1か月となっており、あまり先送りしすぎると見れなくなる可能性もあるのでそこだけは要注意。番組は夏休みや冬休みなど、長期休みのタイミングに不定期で放送予定とのことなので、次がいつになるかはまだわかりませんが、次回のゲストが誰で、どのような内容になるのか……今から楽しみです。

テレビ神奈川 tvk3ch公式YouTube「第三学区」

