ニューストップ > スポーツニュース > スポーツその他ニュース > 松岡修造の華麗なる一族ぶりに「エグすぎる」高祖父に同名の人物も 松岡修造 ファミリーヒストリー エンタメ・芸能ニュース デイリースポーツ 松岡修造の華麗なる一族ぶりに「エグすぎる」高祖父に同名の人物も 2025年8月18日 21時40分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 松岡修造が18日放送のNHK「ファミリーヒストリー」に出演した 番組では伝説の実業家の曽祖父や、松岡と同名の高祖父について紹介も SNSでは「家系すんごいな」「エグすぎる」などと驚きの声が上がっていた 記事を読む おすすめ記事 ニッポン放送・大泉健斗アナが「財産になりました」と話した“一番熱かった試合”は？ 2025年8月16日 11時0分 『ぬ〜べ〜』いつ見ても魅力的…水着姿のゆきめ 作者の暑中イラストに大反響「伝説の白いビキニ」「初恋キッズ」 2025年8月12日 20時25分 因縁香るコク深な食レポバトル！『フーディーズ』(亜樹直/中西淳/ショーキチ)が、コミックDAYSで8月13日より連載配信スタート！ 2025年8月13日 12時30分 みやぞんと静岡でいま注目のスポットを調査『昭和レトロにタイムトリップ！？」 2025年8月15日 18時4分 【今週の「朝山家」】 天才子役・嶋田鉄太 修学旅行に行きたくない… 演技？自然体？毎度SNSで話題になる晴太の演技 2025年8月16日 21時0分