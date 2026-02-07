松岡氏「なんでまたここで…」ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子スロープスタイル予選が7日に行われ、日本の22歳・近藤心音（オリエンタルバイオ）が欠場。テレビ朝日系列の中継に出演した松岡修造氏も「選手の立場からすると、想像を絶する悔しさ」と思いやった。近藤は18歳で挑んだ前回北京五輪の公式練習で右膝前十字靭帯断裂と半月板損傷を負い、無念の欠場。不屈の闘志で再起し、ミラノの切符をつかんだ