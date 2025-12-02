錦織圭という奇跡【第４回】松岡修造の視点（４）◆松岡修造の視点（１）＞＞「錦織圭選手の体に入ってみたい！」◆松岡修造の視点（２）＞＞「松山英樹さんや羽生結弦さんからも感じた」◆松岡修造の視点（３）＞＞「気がつけばナダルやジョコビッチまでもが...」「なんて楽しそうに、テニスをする子なんだ」錦織圭について語る時、松岡修造氏は頻繁に「楽しい」「ボールで遊んでいるよう」という言葉を用いる。それは11歳の少