錦織圭という奇跡【第２回】松岡修造の視点（２）◆松岡修造の視点（１）＞＞「錦織圭選手の体に入ってみたい！」」「僕が真剣に『世界』を意識したのは、18歳の時。遅すぎた」──。思えばその悔恨こそが、「日本のジュニアたちには、低年齢から世界を経験させなければ」という焦燥にも似た、情熱の熱源だった。ATPシングルス最高位46位。ATPツアーシングルス優勝1度、準優勝2度。1990年代に記録したこれらの記録はいずれも、