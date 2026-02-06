ミラノ五輪に向け現地入りした日本人の正体とは…6日（日本時間7日）に開会式を迎えるミラノ・コルティナ五輪に向け、現地入りした日本人に国民から悲鳴が上がっている。ネット上には「日本寒くなったと思ったら…」「鹿児島すら雪予報…帰ってきて」と反応が相次いだ。現地入りしたのは松岡修造氏。自身のTikTokで「修造さんが○○を褒めたいそうです」という、あらゆるモノを修造節で褒めちぎるユニークな企画を展開している