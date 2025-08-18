ベッツの一発でドジャースはパドレス相手にスイープ(C)Getty Imagesドジャースが現地時間8月17日、本拠地でのパドレス戦に5−4で勝利して、首位攻防3連戦をスイープ。2位パドレスとは2ゲーム差となったが、勝利の立役者となったのは、今季打撃不振に陥っていたムーキー・ベッツだった。【動画】宿敵パドレス相手にスイープ！ベッツが値千金の一発で勝利に導くドジャースはこの試合、初回にパドレス先発のダルビッシュ有から4点