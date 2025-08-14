今夏の移籍市場では待望のストライカーを獲得したアーセナル。昨季は主にカイ・ハヴァーツがCFを務め、彼不在時にはMFのミケル・メリーノが代役となるなど、苦しい台所事情だった。すでに新戦力のヴィクトル・ギェケレシュはアーセナルでプレイしており、アスレティック・ビルバオとの一戦では初ゴールも記録している。得点は右サイドからのクロスにヘディングで合わせた形となっており、まさにアーセナルが求めていたCFといえる。