今夏の移籍市場では待望のストライカーを獲得したアーセナル。昨季は主にカイ・ハヴァーツがCFを務め、彼不在時にはMFのミケル・メリーノが代役となるなど、苦しい台所事情だった。



すでに新戦力のヴィクトル・ギェケレシュはアーセナルでプレイしており、アスレティック・ビルバオとの一戦では初ゴールも記録している。得点は右サイドからのクロスにヘディングで合わせた形となっており、まさにアーセナルが求めていたCFといえる。





『Mirror』では昨季終盤でCFを務めていたメリーノが新加入ギェケレシュに言及。適応力の高さに驚かされたとコメントしている。「(ギェケレシュには)たくさんゴールを決めてほしい。それが彼の仕事だからね」「彼は素晴らしいストライカーだ。力強く、スピードがあり、最終ラインでも相手を脅かす存在になっている」「でも、ピッチ外での彼にはもっと驚かされる。プロフェッショナルで謙虚、適応力が高く常に何かを学ぼうとしている。観察眼も鋭く、そういう資質はストライカーにとって素晴らしいものだと思う」27歳と若くはないものの、ポルトガルで確かな実績を残し、イングランドに復帰したギェケレシュ。すでに初ゴールも記録しており、彼がアーセナルのラストピースとなるのだろうか。