８月７日、堂安律のフランクフルト移籍が決定した。2030年までの５年契約を結んだ27歳は、より一層の飛躍が期待されている。フランクフルトには過去、５人の日本人選手が所属してきた。中でも直近では長谷部誠の貢献度は計り知れない。それは昨年の引退後に同クラブで指導者転身を果たしたことからもうかがえる。また、鎌田大地もヨーロッパリーグ（EL）で優勝したときの立役者のひとりだ。米スポーツチャンネル『ESPN』は８