第107回全国高等学校野球選手権大会が5日、阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で開幕した。7日、第4試合で旭川志峯（北北海道）との戦いに挑む広陵高校（広島）が、「集団暴行事件」を巡る問題で揺れている。同校は今大会が26度目の出場となる甲子園常連校だ。 被害生徒の保護者のものとみられるSNSアカウントが、「高校野球名門校」内で起きた暴力事件として事案に関する発信をはじめたのは7月23日。以降、学校名こそ書かれていない