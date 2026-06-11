暴力問題
『暴力問題』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
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広陵高の野球部で起きた暴力問題 元監督、被害生徒の保護者には直接謝罪
暴力を防げなかったとして陳謝し7月に学校の全役職を辞任したと説明した
読売新聞オンライン
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広陵高校野球部の中井元監督が暴力問題で初めて会見を開き謝罪
昨年1月に1年生部員が複数の部員から暴力を受けた問題で元監督は「防げなかった」と述べた
日テレNEWS NNN
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広陵野球部の暴力問題 高校を退職した元監督が会見「申し訳ない」
広島テレビニュース
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広陵高校野球部で暴力問題 元監督の中井哲之氏、会見で謝罪表明
中井哲之元監督は暴力を防げなかったことへの深い反省と謝罪を述べた
共同通信
2026年8月6日
2026年7月16日
2026年7月15日
2026年6月26日
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書類送検された村上虹郎 元交際相手の「問題行動」を制止するため暴力か
女性の問題行動を制止した際の言動が「行き過ぎてしまった」という
東スポWEB
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書類送検された村上虹郎 同居していた自宅で元交際相手に4度暴行か
暴行は元交際相手と同居していた渋谷区の自宅で4度にわたっていたそう
FNNプライムオンライン