結婚すると訪れる機会が増える「義実家」。けれどその暮らしぶりや生活習慣が自分の実家とは異なり、驚くこともあるかもしれません。今回ママスタセレクトでは「義実家へ訪問した際に驚いた生活習慣はありますか？」と問いかけるアンケートを実施しました。選択肢には「ある」「ない」「その他」の3つを設定。760人を超えるママたちから寄せられたリアルな声と一緒に紹介します。義実家の生活習慣。驚いた経験があるママは……？ア