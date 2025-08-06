NCI（アメリカ国立がん研究所）やCDC（アメリカ疾病予防管理センター）などの公的機関は、「Cancer Statistics 2025」と題した年次報告書を発表しました。これは、アメリカ国内における最新のがんの発生率や死亡率のデータをもとに、人種や性別による傾向の違いなどを包括的に分析した報告書です。この報告内容について本多医師にお話を伺いました。 監修医師：本多 洋介（Myクリニック本多内科医院） 群馬大学