8.4インチAndroidタブレット「dtab Compact d-52C」が値下げ！NTTドコモは28日、同社が2023年3月に発売した「2022-2023冬春モデル」のうちの生活防水や防塵に対応した8.4インチ液晶搭載のAndroidタブレット「dtab Compact d-52C」（Lenovo製）の価格や割引などを公式Webストア「ドコモオンラインショップ」などの直営店にて2025年5月30日（金）に改訂するとお知らせしています。これまでdtab Compact d-52Cはドコモオンラインショ