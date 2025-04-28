「休日にいつも何をしているの？」は、合コンなどで必ず聞かれる質問の一つですが、回答次第では女性をがっかりさせることもあるので、慎重に言葉を選んだほうがいいようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「休日の過ごし方を聞いて『貧乏くさい男…』と感じる回答」をご紹介します。【１】大丈夫？人として心配になる「何をするにもお金がかかるから、家でじっとしてる」「そりゃそうだけど、