元銀座ホステスで人気占い師の蝦名里香先生が誕生日や数秘術、算命学をもとに今日もっとも運勢の良い芸能人をピックアップ！ 自分と同じ誕生日の有名人や、あなたの推しが登場するかも!?今日の開運最強有名人、第2位は2月22日生まれの狩野英孝（42）！大きな目標を掲げてダイナミックに生きることで成功につながります。運気の流れとしては「達成」がキーワードなので、前進することだけを考えるのがポイントです。第1位に選ばれた