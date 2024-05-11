この記事をまとめると ■新車販売の3割以上を占める軽自動車は事故の際の安全性を疑問視されることがある ■1995年から実施されている自動車アセスメントでは軽自動車も高評価を受けている ■今後は自動運転技術が軽自動車に普及させることが課題だ 車体は小さいが安全性は登録車と遜色ない水準まで達している 軽自動車の新車販売が3割以上を占める今日なお、軽自動車は、より大柄な登録車より危険だと思われているかもしれない