ドウデュース（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父ハーツクライ）が、凱旋門賞・仏Ｇ１（１０月６日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）に登録したことが５月７日、分かった。友道調教師は「選択肢のひとつです」と説明した。参戦すれば、２２年（１９着）以来２度目となる。ドバイ・ターフ・Ｇ１（３月３０日、メイダン競馬場・芝１８００メートル）５着以降は休養中で、次走の宝塚記念・Ｇ１（６月２３日、京都・芝２