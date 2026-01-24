カムニャックでオークスを制覇したシュタルケアンドレアシュ・シュタルケ（中央）【写真：スポーツ報知/アフロ】THE ANSWER

G1・オークスをカムニャックで制覇のシュタルケ 52歳で現役引退を発表

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • アンドレアシュ・シュタルケが現役引退すると、英専門紙が24日に報じた
  • 2011年にG1・凱旋門賞を制覇し、日本でも短期免許で騎乗していた
  • 日本の競馬ファンからは「今年も見たかったな」などの声が寄せられた
記事を読む

