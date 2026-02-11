第77回（GII、芝2200m）は15日、京都競馬場で開催。菊花賞2着のエリキング、春の天皇賞馬ヘデントールが始動戦を迎え、昨年の覇者ヨーホーレイク、条件戦2連勝のエコロディノス、中日新聞杯で重賞初制覇のシェイクユアハートらがスタンバイ。ここでは過去10年のデータから予想のヒントになる「前走ローテ」を分析していく。 ■GI組は過去7勝と王道ローテ 最多2勝は有馬記念組だが今年