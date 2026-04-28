武豊騎手のデビュー40年を記念した展示会「武豊デビュー40年〜前人未到の記録〜」が、4月28日から東京・銀座三越で開催される。トロフィーや写真、映像などを通してこれまでの軌跡をたどる内容となっている。40年という節目を迎えても、その視線は前を向いている。日々のレースに向き合う姿勢に変わりはない。【写真】武豊デビュー40年〜前人未到の記録〜薄れることのない目標「武豊デビュー40年〜前人未到の記録〜」セレモニ