マスカレードボール（c）SANKEI 「世界に通用する、強い馬づくり」――ジャパンCが創設された当時、この言葉がテーマとなっていた。これまでに延べ200頭以上の外国馬が来日し、日本のトップホースたちと王座を争ってきた。 凱旋門賞や英ダービーなど、世界の名だたるビッグレースを制した名馬たちがやってくるのを日本の競馬ファンは毎年ワクワクしたことだろう。 そんな