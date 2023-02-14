ジャンピエール米大統領報道官（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】地球侵略の前触れではありません―。北米上空で発見、撃墜が続いた謎の飛行物体について、ホワイトハウスのジャンピエール報道官は13日の記者会見で「懸念があるのは知っているが、宇宙人や地球外生命体の活動を示す兆候はない」と述べた。国家安全保障会議（NSC）のカービー戦略広報調整官も「心配しないで」と語った。物体を巡る米政府の情報開示は限定的