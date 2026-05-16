今夏、W杯最大のホスト国となったアメリカ代表には大きな期待がかかっている。前回アメリカで行われた1994年大会のアメリカ代表は健闘を見せ世界を驚かせたが、この頃はまだサッカーというものがあまり市民権を得ているとは言い難かった。MLSの発足などを経て、サッカーはアメリカでもかなりメジャーになったと言える。しかし、依然としてアメリカでフットボールといえば、アメリカンフットボールのことだ。多くの人材がサッカーよ