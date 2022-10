「変化は多いが、変わりはない僕たち…“最高の瞬間”はまだ来ていません」兵役入隊を控えて新しい2幕を迎えたBTSが釜山公演で「完全体での未来」をARMYたちに約束した。【写真】「BTS<Yet to Come>in BUSAN」のPHOTOレポート10月15日、2030釜山世界博覧会誘致祈願コンサート『BTS Yet To Come in Busan』が5万人余りの観客とともに華麗な幕を閉じた。 釜山(プサン)市は今回の公演によって釜山を訪れた人々が国内外合わせて10万