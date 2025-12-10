株式会社ラック(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：村山 敏一、以下 ラック)は、自社の研究開発部門の「サイバー・グリッド・ジャパン」が発刊する、研究成果の最新報告書「CYBER GRID JOURNAL Vol.18」を、2025年12月10日に公開しました。本号では情報リテラシーをテーマに、デジタル社会で生きるために備えておくべき考え方や行動を考察します。 CYBER GRID JOURNAL Vol.18 CYBER GRID JOURNAL