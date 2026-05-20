ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウンのショップ「もぐもぐながさき」は、５月１４日（木）からＪＡ島原雲仙の「島原風香 マルセイユメロン」の販売を新たに開始しました。 「島原風香 マルセイユメロン」は、長崎県島原市で栽培されており、濃い緑色のストライプ模様と美しいネットが目を引く外観が特徴です。果肉は厚みのある鮮やかなオレンジ色(赤肉)で、濃厚な甘みと芳醇な香り、なめらかな口当たりが楽しめます。 大玉規格（３L～４L）をご用意し、出荷時期の限られた季節商品として、初夏の旬を感じられる点も魅力で、見た目の美しさと食味のバランスから、ご家庭用はもちろん、季節の贈り物にもおすすめです。

■概要 ・販売期間：令和８年５月１４日（木） ～６月１３日（土） ・商 品： ≪３Ｌ/２玉入≫島原風香 マルセイユメロン（ＪＡ島原雲仙） https://www.ja-town.com/shop/g/g8201-00000056-1-8/ ≪４Ｌ/２玉入≫島原風香 マルセイユメロン（ＪＡ島原雲仙） https://www.ja-town.com/shop/g/g8201-00000056-1-9/ 【ＪＡタウン】 ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0 【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】 「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown