久米設計が本社ビルを特別公開！「プロジェクトの裏側」「AI時代の設計」など設計者による特別解説やオフィスツアーを実施【東京建築祭2026】

株式会社久米設計

株式会社久米設計（本社所在地：東京都江東区潮見2-1-22）は、大規模建築体験イベント「東京建築祭2026」に参加し、5月23日（土）に久米設計本社ビルを特別公開いたします。当日は、開放的なアトリウム空間を自由にご覧いただけるほか、当社が手掛けたプロジェクトのパネル展示、設計者による特別解説、オフィスツアーなどを開催します。

私たちは今回の東京建築祭への参加を通じて、普段あまり知る機会のない組織設計事務所の仕事について広く知っていただきたいと考えています。久米設計の建築に触れ、設計者と対話することで、建築やまちづくりをより身近に感じていただけるプログラムとなっています。本プログラムは申込み不要でどなたでもご参加いただけます。ぜひお気軽にお越しください。

プログラム内容

■アトリウムでのパネル展示

大きな窓から自然光が降り注ぐ6層吹き抜けのアトリウムでは、久米設計が手掛けたプロジェクトなどをパネル展示します。設計者より、建築のコンセプトや設計に込めた思いなどについて直接ご説明する予定です。

■設計者による特別解説

設計者による特別解説を随時開催予定です。「組織設計事務所の設計への取り組み方」「AI時代の新しい設計のあり方」「組織設計事務所が手掛ける『まちづくり』」など、アトリウムのスペースを活用し、来場者の皆さまとの対話も交えながら進行します。設計の背景や建築への思いを、設計者自身の言葉でお伝えします。

■オフィスツアー

アトリウム上部に架かるブリッジから空間全体を一望いただきながら、設計事務所ならではのオフィス空間をご体感いただけます。展示スペースやラウンジ、図書室などもご案内し、所要時間は15分程度です。

久米設計本社ビル特別公開 概要

日時：2026年5月23日（土）10：00～17：00 （最終入場16:30）

場所：久米設計本社ビル（東京都江東区潮見2-1-22）

事前申込：不要。当日は直接会場にお越しください。

プログラムURL：https://2026.kenchikusai.tokyo/program/10-04/

東京建築祭2026 概要

期間：2026年5月16日（土）～24日（日） ※特別公開：23日（土）・24日（日）

公式サイト：https://2026.kenchikusai.tokyo/

プログラム一覧：https://2026.kenchikusai.tokyo/program/

【会社概要】

株式会社久米設計

「豊かさ」を拓く。私たちは「豊かさ」とは何かを真剣に考える多様な個性の集合体です。地域・人を大切に、未来を見据えた新たな価値を創造していきます。

1932年の創設以来、数多くの都市、建築の設計を手掛けてきました。技術とデザインの融合を追求し、人と社会への貢献を目指す企業です。本社を東京都江東区潮見に構え、社員数約650名（約450名の資格を有する専門家）を擁し、国内外の幅広いプロジェクトに取り組んでおります。持続可能な社会の実現へ、技術とデザインで貢献してまいります。

URL：https://www.kumesekkei.co.jp/

所在地：東京都江東区潮見2-1-22

取締役社長 井上宏

【久米設計Instagram】

https://www.instagram.com/kumesekkei/