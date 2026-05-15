SA VILLE / SA VIE（サヴィル サヴィ）より、WEB連載「THE STYLE Vol.16」 モデル 大屋夏南 さん出演ページ公開
THE STYLE Vol.16 / 大屋夏南
毎シーズン多くの服に触れ審美眼を磨き続けるファッション業界で活躍するクリエイターたち。公私ともに自分らしいスタイルを確立した彼女たちは、SA VILLE / SA VIEの服をどのように楽しむか。そのこだわりのコーディネイト術をお手本に、あなたも自分だけのスタイルを見つけて。16回目となる今回は、モデルの大屋夏南が登場。リラックス感とフェミニンとのバランスが絶妙なサマースタイルを提案します。
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リラックス感が奏でる、私だけのカジュアルモード
STYLING 01 : フレッシュな色香が漂う気軽な甘辛コーディネイト
Tops \51,700／ Pants \31,900(SERGE)／ その他 私物
STYLING 02 : 美シルエットにこだわればベーシックも旬なムードに
Blouse \49,500／ Pants \57,200／ その他 私物
STYLING 03 : 小物で甘さをやわらげる、夏のモノトーンスタイル
Dress \69,300／ その他 私物
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大屋夏南 / Kana Oya
17歳でモデルデビュー後、数々のファッション誌やイベント、CMに出演。近年ではYouTubeチャンネル「KanaOyaOfficial」やポッドキャスト「Safe Space」から発信されるライフスタイルやパーソナリティも人気。スタイルブックや旅エッセイガイドの出版、コラムニストなど幅広く活躍の場を広げ続ける。
Instagram @__kana_oya__(https://www.instagram.com/__kana_oya__/)
SA VILLE / SA VIE（サヴィル サヴィ）
フランス語で「彼女の街 / 彼女の人生」
誰かのかたわらに寄り添うのではなく
彼女の場所 SA VILLE で
より彼女らしい人生 SA VIE を
ANAYI（アナイ）で16年ディレクターを務める片岡恵美子がクリエイションの指揮を執り、上質な素材使いとパターン、ディテールにこだわったコレクションを提案します。
■公式サイト： https://savillesavie.com/
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