【OWNDAYS｜オンデーズ】他社で買ったメガネも対象「レンズ交換キャンペーン」開催！通常価格の50％OFF！今だけ＼3,850（税込）から交換可能

OWNDAYS株式会社

メガネ・サングラスの製造販売を手掛ける株式会社オンデーズ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：海山丈司）は、2026年5月14日（木）より、全国のOWNDAYS店舗およびオンラインストアにて「レンズ交換キャンペーン」を開催いたします。OWNDAYSで購入されたフレームだけでなく、他社で購入されたフレームも対象に、レンズ交換料金が通常価格から50％OFFになるお得なキャンペーンです。

「度数が合わなくなった」「レンズが傷ついてしまった」といったお悩みはもちろん、夏のアウトドアシーンやお出かけに向けた機能性レンズへのアップデートや、ファッション性重視でカラーレンズへアップデートなど幅広いニーズにお応えします。

さらに、ファッションのアクセントとしてはもちろん、紫外線対策としても注目を集めるカラーレンズが、オンラインストア限定で1,000円OFFになるキャンペーンを開催いたします。

ぜひこの機会に、お手持ちのメガネをアップデートしてみませんか？

特設ページ：https://www.owndays.com/jp/ja/news/lensreplacement-campaign(https://www.owndays.com/jp/ja/news/lensreplacement-campaign)

レンズ交換キャンペーンについて

レンズ交換キャンペーン 50％OFF

今回のキャンペーンは、OWNDAYS製品、および他社製品のメガネフレームを対象に、通常時基本料金7,700円で承っているレンズ交換を、2026年5月14日（木）～6月7日（日）の期間限定で、特別価格の50%OFFにて提供します。

内容： レンズ交換基本料金が50%OFF

標準レンズ：薄型非球面レンズ

価格： 通常 \7,700（税込） → キャンペーン価格 \3,850（税込）

対象： OWNDAYS製品、および他社製品のメガネフレーム

※キャンペーン期間中は、レンズ交換のお仕上がりに通常よりお日にちをいただく場合がございます。詳しくは店舗スタッフまでお問い合わせください。

※カラーレンズ等のオプションレンズは別途追加料金にて承ります。

※ツーポイント等の特殊加工が必要な場合は、通常料金プラス加工料\4,000（税込）にて承ります。

※フレームの状態、種類によりレンズ交換を承ることができない場合があります。

さらにお得！オンラインストア限定 カラーレンズ1,000円割引

オンラインストア限定 COLOR LENS 1,000円OFFキャンペーン

ファッションのアクセントとしてはもちろん、紫外線対策としても注目を集めるカラーレンズが、オンラインストア限定で1,000円OFFになるキャンペーンを5月12日（火）から5月21日（木）まで開催いたします。

OWNDAYSでは100種類以上のカラーバリエーションを展開。視界を快適にサポートする機能的なカラーから、コーディネートのアクセントとなるカラーまで幅広く取り揃えており、ライフスタイルやファッションに合わせてお選びいただけます。

レンズ交換キャンペーンと合わせてご利用いただくことで、お手持ちのメガネに機能性とファッション性をプラスすることができます。これを機に、メガネの新しい楽しみ方をぜひお試しください。

対象：オンラインストアでのカラーレンズオプション※

価格：通常オプション料金\4,000（税込）→\3,000（税込）

対象店舗：OWNDAYS オンラインストア限定

特設ページ：https://www.owndays.com/jp/ja/news/colorlens-w-campaign

※ニュアンスカラーレンズ、偏光レンズ、調光レンズは対象外です。

オンラインストア レンズ交換方法

オンラインストアでは、専用ページからレンズ交換を注文し、送付用キットがご自宅に届いたら、お手持ちのメガネを入れて投函することで、レンズ交換が完了したメガネが届きます。仕事や家事で店舗へ足を運ぶ時間がなかなか取れないという方も、オンラインならご自宅からスキマ時間で簡単にお申し込みいただけます。

紫外線が気になる季節・アウトドアシーンにおすすめのレンズ交換ガイド

調光レンズ

メガネにもサングラスにも、紫外線の量に合わせてレンズの色が変化

公園・買い物・送り迎えなど屋内外の移動が多い子育てシーンでも、掛け替え不要！

調光レンズ Before/After１.調光レンズ Before/After２.

紫外線量に応じて屋内ではクリア、屋外ではカラーへと自動で変化する調光レンズは、サングラスとの併用やかけ替えの手間を解消し、屋内外の移動が多い夏でも“かけたまま過ごせる”快適さと利便性を実現します。

レンズ交換価格：9,850円（税込）

（内訳：キャンペーン基本料金 \3,850 ＋ 調光レンズ \6,000）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/services/lens/transitions

偏光レンズ

水面などのギラつく反射光をカットする、アウトドア向きのレンズ

釣りやキャンプ、川遊びなど、水辺のレジャーでも視界をクリアに

偏光レンズ Before/After１.偏光レンズ カラーサンプル

路面・水面・雪面のギラつきをはじめ、自動車やビルのガラスからくる眩しい反射光などをカットして、視界をクリアにするレンズです。単に眩しさを軽減するサングラスとは異なり、レンズとレンズの間に、特殊なフィルターを挟み込むことで、乱反射光を除去し、自然光だけを通す働きがあります。釣りやゴルフ、ドライブやスキーなどあらゆるアウトドアシーンで活躍するレンズです。

レンズ交換価格：15,850円（税込）

（内訳：キャンペーン基本料金 \3,850 ＋ 偏光レンズ \12,000）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/services/lens/polarised

「レンズ交換キャンペーン」概要

名称： レンズ交換キャンペーン

期間： 2026年5月14日（木）～6月7日（日）

内容：レンズ交換基本料金が50%OFF

場所： 全国のOWNDAYS店舗・オンラインストア

特設サイト：https://www.owndays.com/jp/ja/news/lensreplacement-campaign

※キャンペーン期間中は、レンズ交換のお仕上がりに通常よりお日にちをいただく場合がございます。詳しくは店舗スタッフまでお問い合わせください。

※OWNDAYS安心アフターサービスについては、見え方保証・レンズ種類変更保証・メンテナンス・サービスのみ対象です。その他の保証は対象外です。

※他の割引との併用はできません。

※カラーレンズ等のオプションレンズは別途追加料金にて承ります。

※ツーポイント等の特殊加工が必要な場合は、通常料金プラス加工料\4,000（税込）にて承ります。

※フレームの状態、種類によりレンズ交換を承ることができない場合があります。

※本キャンペーンは予告なく変更・終了させていただく場合がございます。

OWNDAYS（オンデーズ）について

OWN“your”DAYS

OWNDAYSは、日本、シンガポール、台湾など全世界13カ国・地域で約630店舗を展開しているアイウェアブランド。ただ見えるだけではなくその先のお客様の生活に寄り添い、それぞれの日々を豊かにするメガネをお届けするという志を持ち、日本から世界へ新しい需要の開拓とより良いサービスの提供を続けてまいります。

https://www.owndays.com/jp/ja

商品に関するお問い合わせ

OWNDAYSお客様窓口：

TEL 0120-900-298

OWNDAYS メガネ

https://www.owndays.com/jp/ja/eyeglasses

OWNDAYS サングラス

https://www.owndays.com/jp/ja/sunglasses

OWNDAYSコンタクト

https://www.owndays.com/jp/ja/contact-lenses

※掲載内容は発表日時点の情報であり、価格を含む内容は変更となる場合がございます。