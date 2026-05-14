韓国俳優ユン・サンヒョン、日本デビュー16周年記念ミニライブ開催決定！ドラマOSTの名曲披露＆お見送り握手会も

株式会社E-MOTION

数々のヒットドラマに出演し、日本でも人気を誇る俳優であり歌手でもあるユン・サンヒョンが、日本デビュー16周年を記念したスペシャルミニライブ『YOON SANG HYUN JAPAN MINI LIVE “Blue Memories” ～僕の声、あなたの記憶～』を2026年6月27日（土）東京・新宿にて開催する。

■ 日本デビュー16周年。感謝を込めた特別な夏のステージ

2026年、日本デビューから16周年という節目を迎えたユン・サンヒョン。今回の公演【Blue Memories】は、長年彼を支え続けてくれたファンの皆様への感謝を込め、彼自身の「声」と、皆様の「記憶」を繋ぐ特別な時間として企画。皆様からのリクエストの多かったスペシャルミニコンサートという形式での開催となる。

■ ドラマOSTの生歌唱＆貴重なビハインドトーク

これまでユン・サンヒョンが出演してきた数々の人気ドラマを彩った「ドラマOSTの名曲」をメインに構成されるスペシャルミニコンサート。俳優としてだけでなく、歌い手としても高い評価を受けるユン・サンヒョンの、情感豊かな歌声を至近距離で堪能いただける。 さらに、ステージではドラマ撮影の裏側やエピソードを語る「ビハインドトーク」も予定。ここでしか聞けない貴重なトークは、ファン必見の内容。

■ 来場者全員に贈る豪華特典：お見送り握手会＆オリジナルグッズ

今回の公演では、チケットをご購入の全ての皆様に特別な特典をご用意。

お見送り握手会：公演終了後、ユン・サンヒョン本人が皆様を直接お見送りし、握手で感謝をお伝えする。

オリジナルリストバンド：本公演限定のオリジナルリストバンドを来場者全員にプレゼント。

「僕の声、あなたの記憶」、忘れられない夏のひとときをユン・サンヒョンと一緒に過ごしてみてはいかがだろうか。

【YOON SANG HYUN JAPAN MINI LIVE “Blue Memories” ～僕の声、あなたの記憶～公演概要】

⚪︎公演日時：2026年6月27日(土)

1部 14:00開演 / 2部 18:00開演

⚪︎会場：ENSQUARE LIVE HALL

(東京都新宿区百人町２丁目１－２ Ｋ-ＰＬＡＺＡ２ 3F ENSQUARE)

⚪︎公演時間：約90分予定

⚪︎チケット価格

全席指定：15,400円(税込)

チケット特典：お見送り握手会参加付き・リストバンド付き

※ご入場の際、会場にてドリンク代（お一人様につき600円 / 税込）が別途必要となります。（ドリンク代は現金のみのお支払いとなります。）

・ファンクラブ先行(先着)

受付期間：

○クレジットカード決済：2026年5月13日(水)12:00～5月20日(水)23:59

○コンビニ決済：2026年5月13日(水)12:00～5月19日(火)23:59

YOON SANG HYUN JAPAN OFFICIAL COMMUNITY：https://fanicon.net/fancommunities/6410

※チケットサイトのURLは、ファンクラブにログイン後タイムラインにてご確認いただけます。

※先着販売のため、受付期間内でも、規定枚数に達し次第終了となる場合がございます。

その他のチケット販売スケジュールは下記公演公式SNSにて随時告知予定

・emotionstudio_official

https://x.com/2motionstudio （@2motionstudio）

・E-MOTION JAPAN

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⚪︎推奨タグ

#YOONSANGHYUN #ユンサンヒョン #윤상현

■ 俳優・歌手：ユン・サンヒョン プロフィール

韓国の実力派俳優。甘いルックスにメロメロになるファンは多数。日本でも大人気となった「シークレット・ガーデン」「君の声が聞こえる」「ショッピング王ルイ」「お嬢さんをお願い」などに出演し、さらに数々のOSTにも参加するなど才能の幅も広い。日本での歌手デビュー経験もあり、3都市（東京・名古屋・大阪）でのコンサートツアーを行うなど歌手としても一流。

情熱的的な歌唱力と温かみのあるキャラクターで、俳優・歌手の両面で幅広い世代から支持を集めている。

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