韓国版25万部&主要４書店で総合１位を獲得したベストセラー『疲れたり、好きなことがなかったりする夜に』日本版がついに発売！

株式会社 文響社

株式会社文響社（本社：東京都港区、代表取締役：山本周嗣）は、2026年5月14日より『疲れたり、好きなことがなかったりする夜に』を発売いたしました。

自著累計100万部の大人気作家が贈る「疲れ切った心にじんわり沁みる」

鋭くも優しい言葉が満載のエッセイ

日本でも「無理していた自分を慰めてくれる」と 大反響を巻き起こした、『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』（ダイヤモンド社刊）から5年。

事業の失敗など「底を見た」著者だからこそ語ることができる、本質的に自己肯定感が高まる言葉をたっぷり収録したエッセイが発売となりました。

大丈夫。不安だらけだとしても、「あなたはきっと十分うまくやれている」

なんとなく無気力。さみしくてむなしい。

人間関係でイライラ。漠然とした不安で苦しい。

「あれっ。私の好きなものって、何だったっけーー？」と感じたことはありませんか？

うまく立ち回ろうと、一日中がんばったのに、なぜだかやるせない。不安や悩みが尽きない。

そんな気持ちになる日々が続いているあなたに、ぜひご一読いただきたい一冊です。

真剣に生きれば生きるほど、 傷つき、疲れてしまうもの。

でも、心がすり減った夜にこの本を開けば、 明日を生き抜く勇気が湧いてきます。

「大丈夫。失敗しても、悩んでも、私はうまくやれている」

自分にうんと優しくなれるヒントを、見つけてみませんか？

短いエッセイを多数収録！ 寝る前やちょっとした息抜きにもおすすめです。花くまゆうさくさんのイラストも必見。

▼「はじめに」試し読み

その時々のあなたの悩みによって、「今、まさに欲しかった言葉」が見つかるはずです。

■不安が尽きない人の特徴

自分自身を追い詰めているのは、目を背けてきた自分の弱さや無自覚な習慣のせいかもしれない。「がんばっているはずなのに、うまくいかない」「未来が見えなくて苦しい」と感じているあなたにとって気づきとなる言葉があるはずです。

■「好きの見極め方」とは

より良い人生を送るためには「没頭できる好きなこと」を持つことが大事だと説く著者。

「好きなことをどうやって見つけるのか？」「何をもって『好き』と認定すればいいのか？」

仕事、恋愛、趣味、生きがい……など「私にとっての好き」を振り返らせてくれるヒントも満載です。

■逃げ出したあなたへ

立ち上がるためには、まず逃げること。一人になること。好きなことをじっくり探してみること。

その過程は決して恥ではなく、これからの人生をよくする勇敢な選択の結果である……。

がんばりすぎて限界を迎えたあなたに癒しとパワーを与えてくれる言葉が散りばめられています。

韓国版でも絶賛の声多数！

韓国版も新規書き下ろしを追加した「新版」が発売されるほどのベストセラーになっています。

【担当者コメント】

人生の節目節目に読み返すたびに、味わいが深まっていきます。

誰しも、日々を懸命に生きている中で、本来の自分のことを見失ってしまう夜があると思います。

本書には、そんな孤独な夜を過ごす人の心を潤す言葉がたくさん収録されています。



制作において、何度も本作を読み返して最も驚いたのは、その時々で自分に刺さる言葉が変わったこと。これからの人生、仕事、家族や友人、恋愛のこと……、その時点の自分の悩みに連動するかのように、「ああ、そうだなあ…」と腑に落ちることが変わりました。読む時の自分のコンディションによって、刺さる言葉、響く言葉が変化するのも、本書の魅力と言えるかもしれません。

私自身も、ライフステージが変わる瞬間や、悩みを抱えた時にまた読み直したいと感じています。



著者のクルべウさんは、事業を立ち上げるも失敗し、ドン底から再起を果たし、作家となった方。そのパワフルさは真似できるものではありませんが、「底を見た」人だから言える綺麗事でない言葉の数々が、シンプルで揺るぎない「人生で大事にすべきこと」を改めて教えてくれます。



真剣に生きれば生きるほど、悩みは尽きません。でも、その度にこの本を開けば、時には毛布のように、時には雷のように、優しく、鋭く「響く言葉」が見つかるはず。「大丈夫。失敗しても、悩んでも、私はうまくやれている。きっとどうにかなる」そんな勇気が湧いてくる一冊です。（担当編集）

■書誌情報

書名『疲れたり、好きなことがなかったりする夜に』

出版社 ‏ : ‎ 文響社

寸法 ‏ : ‎ 19 x 14.9 x 1.5 cm

単行本 ‏ : ‎ 196ページ

価格：本体1580円＋税

ISBN ‏ : ‎978-4-86845-062-7

クルベウ【著】

1988年生まれ。詩人・作家。アパレル事業の失敗からの再起を目指してSNSに投稿した癒しの言葉の数々を収めた『心配しないで』でデビュー。同書は全世界にK-POP旋風を起こしたBTSのファンイベントでも取り上げられ、話題となる。日韓著書累計100万部超えのベストセラー作家の一人であり、『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』（ダイヤモンド社）は日本版で26万部のロングセラーとなっている。



小笠原藤子【訳】

上智大学大学院ドイツ文学専攻「文学修士」。オーストリア政府公認ドイツ語能力検定試験試験官。現在、慶應義塾大学・國學院大學ほかでドイツ語非常勤講師を勤めながら、韓国語の翻訳にも精力的に取り組んでいる。訳書に『ゼロからわかる！みるみる英語に強くなるマンガ』（マガジンハウス）、『朝のピアノ 或る美学者の「愛と生の日記」 』（CEメディアハウス）、『朝イチの「ひとり時間」が人生を変える』 『+1cm Dreamたった1cmの差があなたの未来をがらりと変える』（ともに文響社）などがある。