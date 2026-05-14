ヘキサ・エネルギーサービス合同会社

再生可能エネルギーの更なる導入の促進と系統安定化の両立を目指して系統用蓄電池事業を展開している、ヘキサ・エネルギーサービス合同会社（本社：東京都千代田区、職務執行者：シャー優子・水田洋一郎、以下「当社」）は、電力広域的運営推進機関（OCCTO）によって2026年5月13日に公表された「容量市場 長期脱炭素電源オークション約定結果（応札年度：2025年度）」*1において、当社が開発を推進する系統用蓄電池2案件が採択されましたこと、お知らせいたします。

今回落札された案件は、「HC25中国第一蓄電システム」および「HC25東北第二蓄電システム」の2件であり、落札容量はそれぞれ46,927kW、43,543kW、合計90,470kWです。

長期脱炭素電源オークションは、容量市場の一部として2023年度に創設された制度であり、新規電源投資を含む脱炭素電源への投資を促進し、長期にわたり脱炭素電源による供給力を確保することを目的としています。 当社は既に落札した2023年度長期脱炭素電源オークションにおいて合計11件落札しており、今回の落札案件はこれに追加するものとなります。

落札案件の概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/173123/table/3_1_add144ee69cf5de2b1e06e1843d8a1d7.jpg?v=202605140451 ]

*1 容量市場 長期脱炭素電源オークション約定結果（応札年度：2025年度）の公表について｜電力広域的運営推進機関(https://www.occto.or.jp/news/012080.html)

当社コメント

「このたび、2025年度の長期脱炭素電源オークションにおいて、当社の中国エリア／東北エリアにおける系統用蓄電池2案件（合計90.47MW）が採択されたことを大変嬉しく思います。

系統用蓄電池は、再生可能エネルギーの導入拡大の一方、エネルギーのコスト増・安定供給懸念といった昨今の増大するエネルギー情勢を巡る不確実性に鑑みて、益々重要性が高まる電力インフラであり、需給バランスの調整、系統混雑の緩和、電力供給の安定化に資する重要な役割を担います。また、オークションにて採択されたプロジェクトは系統安定化における国民負担低減にも貢献することが可能です。

当社は、2023年度長期脱炭素電源オークションでの採択案件を着実に実現化しているところですが、これを通じて培ってきた開発・投資・運営の知見を活かし、今回オークションにおいて採択された本案件を着実に推進してまいります。

地域社会との共生、安全性の確保、環境への配慮を重視しながら、日本の脱炭素社会の実現とエネルギーインフラの高度化に貢献してまいります。」

今後の展望

今回の採択により、当社は中国エリアおよび東北エリアにおいて合計90,470kWの蓄電池案件の事業化を推進することになり、当社のポートフォリオはオークションに採択されたプロジェクト累計１３件その他取り組みを含めると送電端容量約650MW・定格容量約3GWhに上ります。当社は、オークション所定の手続きを適切に進めるとともに、関係自治体、地域の皆さま、送配電事業者、パートナー、金融機関を始めとする関係者の皆さまと連携し、採択案件の着実な事業化を推進してまいります。

ヘキサ・エネルギーサービス合同会社について

世界70か国以上の国々でインフラ事業を展開するI Squared Capitalグループの本邦事業会社。

エネルギーの脱炭素化に資する再生可能エネルギー事業や系統用蓄電池事業などを展開している。

グローバルな視点で日本のエネルギーインフラにおける課題にコミットし、系統用蓄電池事業においてはすでに日本国内で合計549MW（2025年11月時点）の開発を進める。

設 立：2023年4月

代 表 者：執行職務者 シャー（渡邉）優子、水田洋一郎

本社所在地：東京都千代田区丸の内1-9-2 グラントウキョウサウスタワー7階

事 業 内 容：再生可能エネルギーや蓄電池等を活用した電力事業全般

U R L ：https://www.hexa-es.com/ja

本件に関するお問い合わせ先

ヘキサ・エネルギーサービス合同会社

TEL:03-6734-0951(代表) メールアドレス:info@hexa-es.com