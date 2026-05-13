「そこに山があるから」放送２00回を記念して公開収録イベント「そこ山フェスティバル」を６/６（土）に開催！ 本上まなみ・南野陽子・金子貴俊・南沢奈央番組レギュラーが集結し、登山好き必見のトークを展開！

■祝200回記念！入場無料の公開収録イベントの模様は6月17日（水）に放送！

株式会社ＢＳ朝日番組レギュラーの本上まなみ（左上）、南野陽子（右上）、金子貴俊（左下）、南沢奈央（右下）

ＢＳ朝日で2022年4月より放送を開始した登山番組『そこに山があるから』（毎週水曜よる10時30分放送）。“出演者がいま登りたい山に登り、四季折々の絶景を堪能する”というテーマで、日本の山々を毎週巡っています。山登りはどこまでも自由。お気に入りの山ギア(登山道具)を試してみたり、山中の草花をカメラに収めたり、山ごはんに舌鼓を打ったりと、自分ならではの山の楽しみ方を披露。さらに、それぞれの山に秘められた歴史を学びながら古の記憶を辿り、大自然が織りなす絶景を、ドローンを使った迫力ある映像で紹介しています。

そんな本番組が、6月17日（水）の放送で200回を迎えます。これを記念して、レギュラー出演者の本上まなみ、南野陽子、金子貴俊、南沢奈央が集結する番組イベント『そこ山フェスティバル』を6月6日（土）、東京・二子玉川ライズ スタジオ ＆ ホールにて開催。さらに、その模様を「放送200回記念スペシャル」として6月17日（水）よる10時30分から放送いたします。

イベントでは本上、南野、金子、南沢の4名が番組を通して感じた山の魅力や、ロケ裏話、忘れられないおススメの絶景など、登山好き必見のトークを展開。さらに、番組テーマ曲『極彩｜I G L (S) 』を奏でるROTH BART BARON〈三船雅也SOLO〉や、98年のデビュー以降“天才”と評される表現力で「サーカスナイト」など数多くの代表曲で音楽シーンを開拓してきた七尾旅人など、番組のコンセプトに通じるメッセージ性のあるミュージシャンによるライブも実施。他にも協賛スポンサーによる、イベント限定のブースを設置するなど、トークイベントやファンミーティングとはひと味違う“フェス”スタイルで開催します。

番組テーマ曲『極彩｜I G L (S) 』を奏でるROTH BART BARON〈三船雅也SOLO〉七尾旅人

本イベントは入場無料。さらに事前抽選による特別観覧席が設けられます。詳しくは「そこに山があるから」公式ＨＰをご覧ください。 ※定員に達し次第、入場制限が設けられる場合もございます。

イベント概要

そこ山フェスティバル

日時：2026年6月6日（土）昼12時開演（予定）

会場：二子玉川ライズ スタジオ＆ホール

出演者：本上まなみ／南野陽子／金子貴俊／南沢奈央／ROTH BART BARON〈三船雅也SOLO〉／七尾旅人ほか

入場料：無料

※当選者でなくともイベントへの参加は自由です。

※事前抽選による特別観覧席に当選された方には、詳しい集合場所・時間を別途ご連絡します。

→ご応募はこちらから

https://www.bs-asahi.co.jp/sokoyama/

番組概要

『そこに山があるから』放送200回記念スペシャル

【放送日時】６月１７日（水）よる10時30分～10時54分放送

2022年４月より放送を開始した登山番組「そこに山があるから」が、今年６月17日（水）に放送200回を迎えます。これを記念して、「そこ山フェスティバル」を6月6日（土）、二子玉川ライズ スタジオ＆ホールにて開催。当日は番組レギュラー出演者の本上まなみ、南野陽子、金子貴俊、南沢奈央の4名が来場し、番組を通して感じた山の魅力や、ロケ裏話、忘れられないおススメの絶景など、登山好き必見のトークを披露。

さらに、番組のテーマ曲「極彩｜I G L (S)」を奏でるROTH BART BARON〈三船雅也SOLO〉や10代でデビューし、「天才」と評される表現力で「サーカスナイト」など数多くの代表曲を持つ七尾旅人など、番組のコンセプトに通じるメッセージ性のあるミュージシャンによるライブも実施。その模様を「放送200回記念スペシャル」 として放送します。

【放送局】ＢＳ朝日

【ＣＡＳＴ】本上まなみ

南野陽子

金子貴俊

南沢奈央

【制作】ＢＳ朝日、ＪＣＴＶ

【プロデューサー】品川朋彦（ＢＳ朝日）、稗田康貴（ＢＳ朝日）、日高航人（ＪＣＴＶ）

【コピーライト】番組写真をご使用の際は「(C)ＢＳ朝日」の表記をお願いいたします。

【公式HP】https://www.bs-asahi.co.jp/sokoyama/

【番組公式X】https://twitter.com/sokoyama_bsa

【番組公式Instagram】https://www.instagram.com/sokoyama_bsa