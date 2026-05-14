【21LIVE】5月21日（木）『21LIVE Special Day』開催！あなただけのオリジナルギフトをつくるチャンス☆
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、5月21日（木）限定で『21LIVE Special Day』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348850/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼“好き”も“応援”もカタチになる／
月に一度のスペシャルイベントを開催！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5月21日（木）は『21LIVE Special Day』！
毎月21日に開催されるこの企画では、ライバー・リスナーの2部門でランキングを実施します。
ライバーランキングでTOP3に入賞した方には、“オリジナルギフト制作権”をプレゼント！
あなたのアイデアから生まれたギフトが21LIVEに登場し、多くのユーザーに届きます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348850/images/bodyimage2】
また、リスナーランキング1位の方には、「リアル21カード（5パック）」と「カードフォルダー」のセットを進呈します。
ライバーの想いとリスナーの応援がつながるこの特別な一日を、ぜひお楽しみください！
＼プライズ詳細はコチラ！／
【ライバーランキング】
☆オリジナルギフト制作
ランキング1位：オリジナルギフト×3個（2100C・210C・21C 各1個）
ランキング2位：オリジナルギフト×2個（210C・21C 各1個）
ランキング3位：オリジナルギフト×1個（21C）
※ギフト制作に関する詳細は、入賞後に個別にご案内します。
【リスナーランキング】
ランキング1位：リアル21カード（5パック）＆カードフォルダーセット
━━━＼ 開催期間 ／━━━
5月21日（木）
━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加はエントリーが必要です。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348850/images/bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348850/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼“好き”も“応援”もカタチになる／
月に一度のスペシャルイベントを開催！
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5月21日（木）は『21LIVE Special Day』！
毎月21日に開催されるこの企画では、ライバー・リスナーの2部門でランキングを実施します。
ライバーランキングでTOP3に入賞した方には、“オリジナルギフト制作権”をプレゼント！
あなたのアイデアから生まれたギフトが21LIVEに登場し、多くのユーザーに届きます。
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また、リスナーランキング1位の方には、「リアル21カード（5パック）」と「カードフォルダー」のセットを進呈します。
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☆オリジナルギフト制作
ランキング1位：オリジナルギフト×3個（2100C・210C・21C 各1個）
ランキング2位：オリジナルギフト×2個（210C・21C 各1個）
ランキング3位：オリジナルギフト×1個（21C）
※ギフト制作に関する詳細は、入賞後に個別にご案内します。
【リスナーランキング】
ランキング1位：リアル21カード（5パック）＆カードフォルダーセット
5月21日（木）
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詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
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