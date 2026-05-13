この春最後の、ご褒美キムチ「キムチソムリエが選んだ5種の発酵キムチセット」お花見フェアがまもなく終了。自分へのご褒美に、ギフトに、ホームパーティーに--5月31日限りの特別価格
1960年創業の手作りキムチ専門店「第一物産」（東京・上野）は、創業65周年を記念した「お花見フェア」として、キムチソムリエが厳選した人気5種のキムチを詰め合わせた「キムチソムリエセット」を特別価格2,450円にて販売中です。フェアは5月31日（日）をもって終了となります。
(ハード) フェア終了まで残りわずか。この春最後のキムチのご褒美を、ぜひ(ハード)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349108/images/bodyimage1】
■ キムチソムリエセットとは
薬膳指導員の資格も持つキムチソムリエが、「インナービューティー」をテーマに厳選した5種のキムチが一箱に。定番の白菜キムチから、乳酸菌豊富な水キムチ、食物繊維たっぷりのごぼうキムチ、梅ぼしキムチ、サラダ感覚のセロリキムチまで、バランスよく揃えた「キレイをサポートする」ご褒美セットです。
初めての方にもリピーターにも喜ばれる人気No.1セットで、自分へのご褒美はもちろん、家族・友人へのギフトや手土産、お礼にもぴったりです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349108/images/bodyimage2】
■ キムチソムリエが厳選した5種のキムチ
(ハード) ペチュ（白菜）キムチ 200g
キムチ職人が国内自社工場でひとつひとつ丁寧に伝統製法で漬けた定番の白菜キムチ。発酵が進むほどに深まる旨みと、素材由来の豊かな乳酸菌が腸を整えます。
(ハード) 水キムチ 400g
自然発酵にこだわった「汁ごと味わうキムチ」。ほんのり生姜風味であっさりとした飲みやすい味わいで、汁に豊富な乳酸菌と野菜の食物繊維がダブルで腸活をサポート。腸活・美容・ダイエット中の方にも人気の一品です。
(ハード) ごぼうキムチ 100g
噛めば噛むほどごぼうの風味が広がり、甘辛でついつい箸が止まらないキムチ。食物繊維が豊富なごぼうを使った、当店オリジナルの一品です。
(ハード) 梅ぼしキムチ 5粒
梅干しの酸味と秘伝のヤンニョムの旨みが口の中でじゅわっと広がる、一度食べたら止まらない進化系キムチ。さっぱりとした後味が食欲をそそります。
(ハード) セロリキムチ 200g
セロリのシャキシャキとした食感と爽やかな風味が人気の、サラダ感覚で食べられるあっさりキムチ。ありそうでなかった当店オリジナルで、キムチが苦手な方にも食べやすい一品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349108/images/bodyimage3】
■ こんな場面・こんな方におすすめ
◇ アクティブな春の集まりに
(ハード) バーベキューやピクニックの一品に。華やかな5種類が食卓を彩ります
(ハード) ホームパーティーの発酵食品プレートとして。話のネタにもなる個性派キムチ揃い
(ハード) 韓国料理を囲む食事会への手土産として、喜ばれること間違いなし
◇ 大切な人へのギフト・手土産に
(ハード) 友人・家族へのちょっとしたプレゼントに。キムチソムリエ監修という特別感
(ハード) お礼やお返しに。老舗専門店ならではの品質と個性的なラインナップが喜ばれます
(ハード) 韓国好き・発酵食品好きな方への贈りものとして
◇ 自分へのご褒美に
(ハード) 腸活・美容・肌管理に興味がある方の「はじめての本格発酵キムチ」に
(ハード) 毎日の食事に乳酸菌・食物繊維を無理なく取り入れたい方に
(ハード) 韓国料理や韓国食文化が好きで、本格的なキムチを試したい方に
■ お花見フェア概要
【商品名】キムチソムリエセット（白菜・水キムチ・ごぼう・梅干し・セロリ）
【内容量】(1)ペチュ（カット）200g (2)水キムチ400g (3)ごぼうキムチ100g (4)梅ぼしキムチ5粒 (5)セロリキムチ200g
【フェア価格】2,450円（税込） 〈通常2,720円〉
【フェア期間】～2025年5月31日（日）まで ※終了次第通常価格に戻ります
【保存方法】 要冷蔵（10℃以下）
【販売チャネル】直営店（東京・上野本店）および直営オンラインショップ
購入はこちら https://shop.d1b.jp/view/item/000000000735?category_page_id=ct339
■ キムチソムリエとは
年間1,000種以上のキムチを食べ、キムチの魅力を伝えるイベントや料理教室を主宰するキムチのプロフェッショナル。薬膳指導員の資格も持ち、食と健康の観点からキムチを研究し続けています。第一物産三代目社長として、創業以来受け継がれてきた伝統製法を守りながら、新しいキムチの食文化の発展にも力を入れています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349108/images/bodyimage4】
■ 会社概要
【会社名】 株式会社 第一物産
【創業】 1960年（2025年で創業65周年）
【代表取締役】 姜 恵蘭（キムチソムリエ・薬膳指導員）
【事業内容】 手作りキムチの製造・販売、韓国食材の輸入・販売
【直営店】 東京都台東区東上野2-15-5（上野本店）
【公式サイト】 https://www.d1b.jp/
【オンラインショップ】 https://shop.d1b.jp/
【楽天公式ショップ】 https://www.rakuten.co.jp/saranche-d1b/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349108/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社第一物産
(ハード) フェア終了まで残りわずか。この春最後のキムチのご褒美を、ぜひ(ハード)
■ キムチソムリエセットとは
薬膳指導員の資格も持つキムチソムリエが、「インナービューティー」をテーマに厳選した5種のキムチが一箱に。定番の白菜キムチから、乳酸菌豊富な水キムチ、食物繊維たっぷりのごぼうキムチ、梅ぼしキムチ、サラダ感覚のセロリキムチまで、バランスよく揃えた「キレイをサポートする」ご褒美セットです。
初めての方にもリピーターにも喜ばれる人気No.1セットで、自分へのご褒美はもちろん、家族・友人へのギフトや手土産、お礼にもぴったりです。
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■ キムチソムリエが厳選した5種のキムチ
(ハード) ペチュ（白菜）キムチ 200g
キムチ職人が国内自社工場でひとつひとつ丁寧に伝統製法で漬けた定番の白菜キムチ。発酵が進むほどに深まる旨みと、素材由来の豊かな乳酸菌が腸を整えます。
(ハード) 水キムチ 400g
自然発酵にこだわった「汁ごと味わうキムチ」。ほんのり生姜風味であっさりとした飲みやすい味わいで、汁に豊富な乳酸菌と野菜の食物繊維がダブルで腸活をサポート。腸活・美容・ダイエット中の方にも人気の一品です。
(ハード) ごぼうキムチ 100g
噛めば噛むほどごぼうの風味が広がり、甘辛でついつい箸が止まらないキムチ。食物繊維が豊富なごぼうを使った、当店オリジナルの一品です。
(ハード) 梅ぼしキムチ 5粒
梅干しの酸味と秘伝のヤンニョムの旨みが口の中でじゅわっと広がる、一度食べたら止まらない進化系キムチ。さっぱりとした後味が食欲をそそります。
(ハード) セロリキムチ 200g
セロリのシャキシャキとした食感と爽やかな風味が人気の、サラダ感覚で食べられるあっさりキムチ。ありそうでなかった当店オリジナルで、キムチが苦手な方にも食べやすい一品です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349108/images/bodyimage3】
■ こんな場面・こんな方におすすめ
◇ アクティブな春の集まりに
(ハード) バーベキューやピクニックの一品に。華やかな5種類が食卓を彩ります
(ハード) ホームパーティーの発酵食品プレートとして。話のネタにもなる個性派キムチ揃い
(ハード) 韓国料理を囲む食事会への手土産として、喜ばれること間違いなし
◇ 大切な人へのギフト・手土産に
(ハード) 友人・家族へのちょっとしたプレゼントに。キムチソムリエ監修という特別感
(ハード) お礼やお返しに。老舗専門店ならではの品質と個性的なラインナップが喜ばれます
(ハード) 韓国好き・発酵食品好きな方への贈りものとして
◇ 自分へのご褒美に
(ハード) 腸活・美容・肌管理に興味がある方の「はじめての本格発酵キムチ」に
(ハード) 毎日の食事に乳酸菌・食物繊維を無理なく取り入れたい方に
(ハード) 韓国料理や韓国食文化が好きで、本格的なキムチを試したい方に
■ お花見フェア概要
【商品名】キムチソムリエセット（白菜・水キムチ・ごぼう・梅干し・セロリ）
【内容量】(1)ペチュ（カット）200g (2)水キムチ400g (3)ごぼうキムチ100g (4)梅ぼしキムチ5粒 (5)セロリキムチ200g
【フェア価格】2,450円（税込） 〈通常2,720円〉
【フェア期間】～2025年5月31日（日）まで ※終了次第通常価格に戻ります
【保存方法】 要冷蔵（10℃以下）
【販売チャネル】直営店（東京・上野本店）および直営オンラインショップ
購入はこちら https://shop.d1b.jp/view/item/000000000735?category_page_id=ct339
■ キムチソムリエとは
年間1,000種以上のキムチを食べ、キムチの魅力を伝えるイベントや料理教室を主宰するキムチのプロフェッショナル。薬膳指導員の資格も持ち、食と健康の観点からキムチを研究し続けています。第一物産三代目社長として、創業以来受け継がれてきた伝統製法を守りながら、新しいキムチの食文化の発展にも力を入れています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349108/images/bodyimage4】
■ 会社概要
【会社名】 株式会社 第一物産
【創業】 1960年（2025年で創業65周年）
【代表取締役】 姜 恵蘭（キムチソムリエ・薬膳指導員）
【事業内容】 手作りキムチの製造・販売、韓国食材の輸入・販売
【直営店】 東京都台東区東上野2-15-5（上野本店）
【公式サイト】 https://www.d1b.jp/
【オンラインショップ】 https://shop.d1b.jp/
【楽天公式ショップ】 https://www.rakuten.co.jp/saranche-d1b/
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配信元企業：株式会社第一物産
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