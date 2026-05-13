株式会社北條建築事務所が関西の優良企業を特集する「選ばれる企業-関西100-」に選出。「永く生きる建築」で社会課題と文化継承に挑む北條氏の想いを特集。

関西の優良企業を特集する「選ばれる企業-関西100-」とは

株式会社ラフリエ

「選ばれる企業-関西100-」は、関西経済の発展に寄与し、永続的な成長を遂げる100の優良企業および経営者を顕彰する推薦制ビジネスプラットフォームです。本選出は完全推薦制を貫いており、企業側からの公募・申請は原則として排し、価値ある100社のみを厳選・掲載しています。

そんな企業・経営者の本質にインタビューで迫り、余すことなくお伝えしております。

https://erabareru-kansai.com/

株式会社北條建築事務所が「選ばれる企業-関西100-」に選出

この度、株式会社北條建築事務所を「選ばれる企業-関西100-」に選出いたしました。

同社は「永く生きる建築」という明確な思想を軸に、設計から社会的意義まで一貫した価値提供を行い、社会課題への強い目的意識と建築文化の継承・発展に取り組む研究機関の運営など、個の建築を超えて地域・社会・次世代までを見据えた活動を展開されています。

代表の北條氏が「今」そして「これから」を具体的にどう見据えているのか。その真摯な想いを多くの方に届けるべく、今回のインタビューを企画いたしました。

北條氏の仕事の軸は「今も未来も、人が愛着を持ってつかえる建築をつくること」

株式会社北條建築事務所 代表・北條氏

北條氏はインタビューの中で

「北條建築事務所が大切にしているのは、目立つデザインの前に使う人が愛着を持って永くつかえること。さらに、その建築が社会課題の解決や地域文化の継承にまでつながるよう、仕組みから整えることです。

ただ建てるだけじゃなく、永くつかえる価値を残したい。現場の現実も踏まえて、ちゃんと筋の通った計画にしたい。使う人や地域にとって、無理のない形で進めたい。そう思っている方のお役に立てれば嬉しいです。

過去から受け継いできた文化や技術の上に立ちながら、現代の暮らしに合う形へと更新していく。その積み重ねが、地域や社会にとって意味のある建築を生み出していくと信じて、過去から現在、未来まで考えて仕事をしています」

と語っています。

「選ばれる企業-関西100-」の特集内では、代表の北條氏が大切にしている価値観から、現在注力されている建築文化の継承・発展に取り組む研究機関「一般社団法人環境文化史創造研究所」の立ち上げ経緯、そして熱い想いに至るまで詳しく掲載しております。ぜひご一読ください。

特集はこちら 株式会社 北條建築事務所｜一級建築士事務所 | 選ばれる企業-関西100- | 関西優良企業の特集(https://development-test.info/demo100/interview/hojo-archi/)

北條氏のインタビューの一部を動画でご紹介

インタビューで想いを語る北條氏[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jKaK4eg-b7I ]

「永く生きる建築が、社会と文化をつなぐ」――。株式会社北條建築事務所の取り組みについて、北條氏は「守るだけでも新しいだけでもなく、変化の時代にこそ判断の軸を持つことが重要だ」と語ってくださいました。

北條氏の判断の基軸、そして見据える建築への想いに注目し、その真摯な志が多くの方へ伝わることを、「選ばれる企業-関西100-」スタッフ一同、心より願っております。

・会社概要

会社名：株式会社 北條建築事務所

代表取締役：北條 豊和

所在地：大阪府和泉市上代町826-2

電話番号：0725-43-6502

ホームページURL：https://hojo-archi.jp/

・「選ばれる企業-関西100-」 運営会社

会社名：株式会社ラフリエ

所在地：大阪市中央区内本町1-3-5 いちご内本町ビル5階

ホームページURL：https://www.laugh-lier.co.jp/

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