松井証券アナリストが徹底解説！「米国株」と「お金の疑問」をテーマにした2つの新番組がスタート

松井証券株式会社

松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、以下「当社」）は、YouTubeチャンネル「松井証券マーケットナビ(https://www.youtube.com/@MatsuiSecurities-sub/)」および投資情報メディア「マネーサテライト(https://www.matsui.co.jp/money-satellite/)」において、「最新の米国株動向」と「お金にまつわる様々な疑問」をそれぞれテーマにした、2つの新番組の配信を開始いたします。

5月13日(水)より、当社シニアマーケットアナリストの大山季之が出演する『大山季之の米国株CAST』を、5月21日(木)より、経済アナリストの森永康平氏と当社シニアファンドアナリストの海老澤界が出演する『大人の金融教育』を配信します。

各界で活躍する豪華ゲストをお招きし、最新のマーケット動向や実践的な資産運用について分かりやすく解説いたします。

『大山季之の米国株CAST』番組概要

本番組では、大山季之がホストとなり、米国株の注目銘柄や市場の動きを、毎月異なるゲストを迎えての対談形式でお届けします。

第1回のゲストには、国山ハセン氏をお迎えします。前編では「マグニフィセント7」をテーマに、サンフランシスコに滞在する国山氏ならではの「現地から見た米国の目線」を交えながら、AIトレンドを牽引するビッグテックの現状や、スペースXに代表される大型IPOへの期待に迫ります。後編では、不透明な国際情勢の中でも強みを発揮する銘柄や、テック株投資のヘッジとして持っておきたい注目セクターや銘柄を、大山がプロの目線でご紹介します。

＜配信情報＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/114007/table/260_1_e6369a0b667ba8b3f58b78fb0476da75.jpg?v=202605130951 ]

※第2回は2026年6月の配信を予定しております。

＜出演者プロフィール＞

大山季之

松井証券シニアマーケットアナリスト。1994年慶應義塾大学卒業後、国際証券(現三菱UFJモルガンスタンレー証券)に入社。2001年ゴールドマン・サックス証券、2010年バークレイズ証券、2012年から金融コンサルを経て現職に至る。これまで、機関投資家向け株式営業を中心に、上場企業へのファイナンス提案・自社株買い・金融商品組成に関わった。現在は前職の経験をもとに、国内外マクロ・ミクロの分析を行う。

FOX UNION代表 / 元TBSアナウンサー

国山ハセン

大学卒業後、TBSテレビに入社。

数々の番組でメインMCなどを務めたのち、2021年8月からは報道番組『news23』のキャスターを務める。

2023年1月に独立後、ビジネス映像メディア「PIVOT」に参画しメインMCとして当メディアの躍進に貢献。

2025年2月、アメリカでFOX UNION Inc.を立ち上げ、米国から最先端の一次情報を各メディアで発信。

『大人の金融教育』番組概要

本番組は、経済アナリストの森永康平氏と海老澤界による、日常で耳にする様々なお金にまつわるテーマを解説していく番組です。

第1回のテーマは「物価高の正体とこれからのお金の考え方」。ゲストには、フリーアナウンサーの福田典子さんをお迎えします。前編では、森永康平氏がエネルギー価格の高騰や日米の金利差による円安など、物価高が起きている背景をわかりやすく解説します。後編では海老澤が加わり、物価高の環境下において個人投資家が取るべき具体的な資産運用の方法や、投資信託やNISAを活用した実践的なアドバイスをお届けします。

＜配信情報＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/114007/table/260_2_0802daccf9cf092bf7943fa9cdcba130.jpg?v=202605130951 ]

※第2回は2026年6月の配信を予定しております。

＜出演者プロフィール＞

森永康平

証券会社、運用会社にてアナリストとして株式市場や経済のリサーチ業務に従事。その後、業務範囲は海外に広がり、インドネシア、台湾などアジア各国にて新規事業の立ち上げや法人設立を経験し、事業責任者やCEOを歴任。2018年6月、金融教育ベンチャーのマネネを創業。経済アナリストとして講演やメディア出演も行っている。

海老澤界

松井証券シニアファンドアナリスト。横浜国立大学経済学部卒業後、日刊工業新聞記者を経て格付投資情報センター(R&I)入社。年金・投信関連ニューズレター記者、日本経済新聞記者(出向)、ファンドアナリストを経て、マネー誌「ダイヤモンドZAi」アナリストを務める。長年、投資信託について運用、販売、マーケティングなど多面的にウォッチ。投信アワードの企画・選定にもかかわる。日本証券アナリスト協会認定アナリスト。投資信託を多面的にウォッチし、豊富な投信アワードの企画・選定経験から客観的にトレンドを解説。

福田典子

2013年立教大学経営学部を卒業後、RKB毎日放送入社。情報番組やスポーツ番組を担当し、福岡ソフトバンクホークス番リポーターとして活躍。

テレビ東京にキャリア採用入社後は「モヤモヤさまぁ～ず2」の3代目アシスタントなどを担当。

2024年4月からは、フリーアナウンサーとして活動する。一児の母。

松井証券は、投資体験を通じて、お客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指します。

以上

＜取扱商品のリスクおよび手数料等の説明＞

口座基本料について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/apply.html

米国株取引について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/us_stock.html

投資信託について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/fund.html

NISAについて https://www.matsui.co.jp/disclaimer/nisa.html

動画について https://www.matsui.co.jp/disclaimer/movie.html

業者名等 松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号

加入協会名 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会