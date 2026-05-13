楽天ステイ、群馬県・草津町の森林が広がるエリアに「Rakuten STAY VILLA 草津温泉」をグランドオープン

楽天グループ株式会社

楽天グループ株式会社（以下「楽天」）の宿泊施設ブランド「Rakuten STAY」を運営する楽天ステイ株式会社（以下「楽天ステイ」）は、群馬県草津町に、「Rakuten STAY VILLA 草津温泉」（以下「本施設」）を5月26日（火）にグランドオープンします。「Rakuten STAY」公式サイトや公式アプリ、楽天が運営する旅行予約サービス「楽天トラベル」および提携する国内外の宿泊予約サイトにて、宿泊予約受け付けを開始しました。

「Rakuten STAY VILLA 草津温泉」特設ページ： https://stay.rakuten.co.jp/villa/kusatsu-onsen/

樽風呂と沸かし湯のお風呂（左／右）

本施設は、草津温泉バスターミナルから車で約6分の閑静な敷地に建つ5棟全17室のヴィラ型宿泊施設です。周囲には「森の癒し歩道」が設けられた国有林が広がり、四季折々に変化する豊かな自然の中で森林浴や散策が楽しめます。各室には、強酸性が特徴の万代鉱源泉を堪能できる檜の樽風呂に加え、沸かし湯（注）のお風呂を完備しているため、好みに応じて温浴を満喫することができます。全室90平米以上の2階建てメゾネットに高い天井が特徴のリビング・ダイニング、充実した家電や調理器具が付いたキッチンを備え、開放的な雰囲気の中でゆったり食事や団らんを楽しめるプライベート空間となっています。

また、全室にプロジェクターと複数の寝室、一部の客室にはロウリュができるサウナを用意し、大人数で滞在する場合でも宿泊者一人ひとりがリラックスして過ごすことができます。さらに、客室の扉は、事前にメールで通知する鍵番号を用いて解錠するスマートロックに対応しており、スムーズな入室が可能です。チェックインとチェックアウトは、客室内のタブレット端末から行います。

高い天井が特徴のリビング・ダイニング（左）、室内と充実した設備（右）

さらに本施設には、小・中・大型犬を対象に合計2頭まで一緒に宿泊できるドッグフレンドリールームが3室あります。室内にはケージやペット用ベッド、フードボウル、ペットシート、ダストボックス、エチケット袋などを常備し、玄関にはリードフックと足洗い場を設置しています。

ドッグフレンドリールームの室内（左）、ドッグフレンドリールームの浴室（中）、ペット用アメニティ（右）

食事付きの宿泊プランでは、群馬県内の名産品を盛り込んだ朝食や夕食を提供します。宿泊者は、下ごしらえした食材を冷蔵庫から取り出して簡単な調理をするだけで、この土地ならではの食を自分たちのペースで味わうことができます。夕食は、「上州牛といなか豚のすき焼き」「赤城牛とやまと豚の鉄板焼き」「六合舞茸といなか豚のきのこ鍋」のほか、高崎パスタをイメージした締めを楽しめる「六合舞茸と魚介の山海トマト鍋」の4種類、朝食は、群馬県産のブランド魚であるシルクサーモンを使用した和朝食と洋朝食の2種類を用意しています。

赤城牛とやまと豚の鉄板焼き（左）、六合舞茸と魚介の山海トマト鍋（中）、シルクサーモンを使用した和朝食（右）

楽天ステイは今後も、「Rakuten STAY」を全国に拡充し、地域のさらなる活性化と、旅行者への新たな宿泊体験の提供に取り組んでまいります。

（注）水道水を加温したお湯で、温泉ではありません。

【「Rakuten STAY VILLA 草津温泉」について】

●特設ページ： https://stay.rakuten.co.jp/villa/kusatsu-onsen/

●所在地： 群馬県吾妻郡草津町草津745

●アクセス： 草津温泉バスターミナルから車で約6分

●客室数： 17室

●定員と室内面積、宿泊料金（1室1泊）：

A type： 12名、約169平米、125,000円～（消費税・手配手数料込）

B type： 8名、約112平米、75,000円～（消費税・手配手数料込）

C type： 6名、約95平米、50,000円～（消費税・手配手数料込）

D type： 6名、約95平米、50,000円～（消費税・手配手数料込）

E type： 6名、約97平米、75,000円～（消費税・手配手数料込）

※価格は時期、宿泊予約サイト等により変動します。

※チェックインは午後3時、チェックアウトは午前10時です。

●駐車場： 各室1台／2台分のEV充電器あり

●予約方法： 「Rakuten STAY」公式サイトや公式アプリおよび「楽天トラベル」をはじめとする国内外の宿泊予約サイトより予約可能

●宿泊受入開始日： 2026年5月26日（火）

●設計： 株式会社 エイアンドティ建築研究所

●施工： 河本工業株式会社

●運営： 楽天ステイ株式会社

【「Rakuten STAY」について】

「Rakuten STAY」は、楽天の宿泊施設ブランドです。楽天ステイ株式会社が企画から不動産取得、建築、開業後の施設運営まで一括して行っています。自然と調和し、広いプライベート空間を備えた一棟貸し切りの「VILLA」シリーズや、開放感あふれる上質な客室で暮らすように過ごすことができる「TERRACE」シリーズ、観光やビジネスの拠点としても利用しやすいマンションタイプなど、多種多様な宿泊施設を全国50カ所以上に展開しています。

「Rakuten STAY」： https://stay.rakuten.co.jp/

■楽天ステイ株式会社

所在地： 東京都港区港南二丁目16番5号

代表者： 代表取締役 蔦井 克彦

事業内容： 宿泊施設運営事業、宿泊施設ウェブ販売支援事業

設立年月： 2017年3月

ウェブサイト： https://corp.stay.rakuten.co.jp/

以 上