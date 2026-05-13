～企業の人手不足解決に向けて(株)きらぼし銀行と連携～

人材採用力・定着力向上を目的とした実践的プログラム

東京商工会議所（小林健会頭）は、(株)きらぼし銀行と連携し、中堅・中小企業の人事担当者を対象に「人事担当者のための採用・定着力UPゼミ」を全５回の連続ゼミナール形式で開催します。採用戦略から入社後の定着に向けた取り組みまでをテーマに、ワークも取り入れ、人事担当者の実務に役立つ内容となっています。

今後も東京商工会議所では、深刻化する人手不足という喫緊の課題に対し、実践的なノウハウの提供を通じて、中堅・中小企業の人材確保と定着に向けた支援に引き続き全力で取り組んでまいります。

【開催概要】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

開催期間：2026年７月～2027年２月（全５回）

主 催：東京商工会議所

共 催：株式会社きらぼし銀行

対象・定員：中堅・中小企業の人事担当者 50名（実務担当者向け）※東商未入会でも参加可

参 加 費：無料

場 所：東京商工会議所、きらぼし銀行本店

【第１回】－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日 時：2026年７月16日(木)15:00～18:00

場 所：東京商工会議所

◇プログラム（テーマ・講師）◇

基調講演：労働市場の変化を踏まえた「これからの」中小企業の採用戦略

講 師：(株)インディードリクルートパートナーズ リサーチセンター 上席主任研究員 宇佐川 邦子 氏

セミナー：大手と戦わない、自社らしい人材採用戦略の立て方

講 師：(株)求人ベスト 代表取締役 石塚 毅 氏

【第２回】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日 時：2026年８月20日(木)15:00～17:30

場 所：きらぼし銀行本店

◇プログラム（テーマ・講師）◇

セミナー：「応募が来ない」を解決する！魅力的な求人票作成と媒体選定術

講 師：(株)マネジメントサポート 副社長 竹内 上人 氏

【第３回】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日 時：2026年11月18日(水)14:00～16:30

場 所：東京商工会議所

◇プログラム（テーマ・講師）◇

セミナー：入社後のミスマッチを防ぐ！「採ってよかった」人材の見極め方

講 師：アチーブ人財育成(株) 代表取締役社長 諌山 敏明 氏

【第４回】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日 時：2027年１月22日(金)15:00～17:30

場 所：東京商工会議所

◇プログラム（テーマ・講師）◇

セミナー：人材定着に向けた入社後の受け入れ・育成と職場環境の改善のポイント

講 師：ヒューマンダイナミックスコンサルティング 代表 廣瀬 公尚 氏

【第５回】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

日 時：2027年２月19日(金)15:00～17:30 ※終了後、懇親会あり

場 所：東京商工会議所

◇プログラム（テーマ・講師）◇

セミナー：人材定着に向けた育成システムとキャリア形成支援

講 師：Six Stars Consulting(株) 代表取締役 原田 由美子 氏

総 括：(株)インディードリクルートパートナーズ リサーチセンター 上席主任研究員 宇佐川 邦子 氏

【参加メリット】

・採用から定着まで、５つのテーマで人事担当者の実務力アップをサポート

・各回ワークに取り組むことで自社の課題解決に役立つ実践的なノウハウを獲得

・参加者同士のネットワーキング（第1回と第5回のプログラム終了後に懇親会を実施）

《下記のような課題を感じている企業の人事担当者様に》

・求人票を出しても応募が来ない

・求めている要件に合う求職者と出会えない

・入社後ミスマッチによる退職が多い

・社員育成のしくみを整えたい

【申込方法・詳細】…各回東商マイページから都度申込み