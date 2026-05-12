SNSで大バズりの触れるだけでクセになるカチカチ音がついに店頭に！カチカチキーボードチャーム「Dream market」で販売開始

株式会社Trust

株式会社Trust（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：多川 一馬）が運営するアウトレットストア「Dream market」にて、“カチカチ”を楽しめる商品カチカチキーボードチャームを2026年5月14日より全国の店舗にて販売開始いたします。

本商品は、キーボードのキーをそのまま持ち歩けるような感覚で、メカニカルキーボード特有の軽快な“カチカチ”いうタイピング音と感触を楽しめるアイテムです。一度触るとやみつきになる中毒性の高さから、SNS上では「無限に押してしまう」「ストレス発散になる」といった声が多数投稿されています。本商品は、先日発売したカスタム用パーツ「チャムポケ」を取り付けることで、より自分好みにカスタマイズしていただくこともできます。

また、店内では化粧品や日用品、食品など、最大99％オフという通常では考えられない価格帯の商品が並びます。生活に役立つ商品に加え、ついつい手に取りたくなるような話題のトレンドアイテムも展開しております。「Dream market」では、話題性のある商品をきっかけに、まずは気軽にご来店いただき、その中で化粧品や日用品、食品などのお得な商品にも出会っていただければと考えています。店頭に並ぶ商品はいずれも、まだ十分に使用できるにもかかわらず、さまざまな理由で廃棄される可能性があったものです。こうした商品をできる限り多くの方に届けることで、廃棄の削減につなげるとともに、日々の暮らしの中に小さな喜びを感じていただけるよう取り組んでまいります。

商品概要

商品名 ：カチカチキーボードチャーム

販売開始日：2026年5月14日

販売場所 ：Dream market全店舗

商品説明 ：メカニカルキーボードの打鍵感を再現したキーボード型チャーム。バッグや鍵、ポーチに

簡単に取り付け可能。外出先でも気軽に持ち運び、いつでも楽しめます。

Dream marketとは

「捨てるをなくし、未来に価値をつなぐ」をテーマに、メーカーや流通の過程で生じる余剰在庫・販売機会を逃した商品を“価値あるもの”として再び市場に届ける、在庫レスキュー型アウトレットショップです。

全国の廃棄ロス削減に貢献すると同時に、メーカーにとっては「捨てずに済む」「ブランド価値を守りながら流通できる」出口となり、消費者にとっては「本当に使える商品を、驚くほど手に取りやすい価格で購入できる」場所を提供しています。

単なる安売りではなく、「売れなかった理由」ではなく「まだ使える価値」に光を当てることで、作り手・売り手・買い手の全てが救われる流通の形を実現。現在は関西を中心に全国35店舗を展開し、「安いから行く店」ではなく、「この店があるから無駄が減り、誰かが助かっている」そんな実感を持てる小売りの新しいスタンダードを目指しています。

株式会社Trustとは

弊社は大阪に拠点を構える会社でメーカー様や企業様の過剰在庫、型落ち商品、パッケージ不良品、期限切迫食品など様々な商品を買い取り、その後、市場に再流通させることで消費者様に安価で届け、企業、弊社、消費者様みんなで環境問題改善を実現に向けて取り組んでおります。

買取した商品は直営店であるDream marketにて圧倒的な安さで提供させていただいております。

また全国400店舗を超えるディスカウントストア様への卸業を行っている為、圧倒的な売るチカラで全ての案件に対応しております。捨てるのではなく、そこに新しい価値を生み出していく会社です。

会社概要

社名 ：株式会社Trust

代表 ：多川 一馬

本社所在地：大阪府東大阪市横小路町4丁目3-30

URL ：https://www.trustgroup-kaitori.com/

Instagram：https://www.instagram.com/dreammarket_dm?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/dreammarket_dm?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

設立年 ：2013年

資本金 ：4900万円

従業員数 ：130名(グループ全体)

事業内容 ：小売、在庫買取